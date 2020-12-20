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صندوق الإقراض يدعو الطلبة لاستكمال إجراءات قروضهم للفصل الدراسي الحالي

الخميس 17 ديسمبر 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق الإقراض يدعو الطلبة لاستكمال إجراءات قروضهم للفصل الدراسي الحالي



رام الله / سما /

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، انتهاء فرز الطلبات المقدمة من الطلبة للحصول على قروض دراسية، عن الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020-2021.

ودعا الصندوق الطلبة المتقدمين بطلبات للحصول على قروض والمدققة طلباتهم، الدخول لحساباتهم الإلكترونية الخاصة بهم على موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق https://eservices.iqrad.edu.ps، لفحص الاستفادة من القرض، وفي حال الاستفادة إعطاء الموافقة الإلكترونية على القرض، ومن ثم التوجه للمكان المخصص في المؤسسة التعليمية، لتوقيع المستندات المالية اللازمة لاستكمال الحصول على القرض.

وأوضح الصندوق أن توقيع كمبيالات القروض يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20-12-2020، ولغاية موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 31-01-2021

#فلسطين #صندوق الإقراض #الطلبة #وزارة التعليم العالي

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