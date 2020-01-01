توقيع عقد الشراكة بين شركة "ريتش" و "بلدية الخليل"

رام الله / سما /

وقعت كل من شركة ريتش -إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية - ممثلة بمديرها العام هشام زيد، وبلدية الخليل ممثلة برئيس البلدية تيسير ابو سنينة ، اتفاقية شراكة تعمل بموجبها شركة ريتش على تقديم خدماتها المتخصصة للبلدية ومركز خدمات جمهور البلدية. حيث تقوم شركة ريتش باستقبال مكالمات مواطني مدينة الخليل على مدار الساعة، و الواردة على الرقم (8508501700) والرقم المختصر 115 وتسجيل محتوى المكالمات على نظام مخصص ليتم تحويلها إلى الأقسام ذو العلاقة داخل بلدية الخليل.

ومن جانبه عبر رئيس بلدية الخليل السيد تيسير ابو سنينة عن سعادته باستمرار الشراكة مع شركة ريتش والتي تهدف إلى تحسين خدمات البلدية المقدمة للمواطنين لضمان متابعتها وحلها بسرعة وتفعيل التعامل الواضح مع المواطنين، بالاضافة الى تسهيل التواصل معهم فيما يتعلق بطلباتهم وتساؤلاتهم ذات العلاقة، واي شكاوى أو اعتراضات متعلقة بأمور الخدمات.

وافاد السيد هشام زيد، مدير عام شركة ريتش إلى أهمية التعاون المستمر مع البلديات وبناء علاقات استراتيجية معها بهدف مساعدتها على تطوير خدمات الجمهور، مضيفاً أن هذه الاتفاقية ستعزز دور ريتش في كونها حلقة التواصل بين المواطنين والبلديات من اجل تطوير خدماتها المتعلقة بأمور المياه والطرق والخدمات الاخرى ومعرفة المشاكل المتكررة والتي يتم استقبال الشكاوى بخصوصها ضمن آلية واضحة ومبرمجة.

تطمح شركة ريتش بأن تكون الرائدة في مجال تقديم خدمات الجمهور بصورة عالية الجودة في فلسطين مما يؤدي إلى تعزيز رضا الجمهور وتمكين العلاقة معهم من خلال توفير باقة واسعة من الخدمات والحلول لمختلف الاحتياجات وتسخيرها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وضمن آليات أفضل.