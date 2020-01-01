رابط مشاهدة مباراة نفط الوسط والقوة الجوية بث مباشر بالدوري العراقي 2020

بغداد / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة القوة الجوية ونفط الوسط بث مباشر التي تجري اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز.

مباراة نفط الوسط والقوة الجوية مباشر يبث من ملعب النجف الأولمبي على قناة الشباب سبورت (Al Shabab Sport 1 HD)، وآسيا (Asia TV HD) بصوت المعلق مناف الحميداوي.

ويتصدر نفط الوسط جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه الزوراء، بينما يحتل القوة الجوية الترتيب الثامن برصيد 12 نقطة فقط.

ويسعى القوة الجوية إلى فك الشراكة بالترتيب مع أربيل والنفط وأمانة بغداد والعودة إلى المربع الذهبي والمنافسة على الصدارة وإيقاف مد نفط الوسط المتواصل للأمام.

ومن المقرر بدء مباراة القوة الجوية ونفط الوسط الساعة الخامسة والربع بتوقيت العراق والسعودية والبحرين وقطر، الثالثة والربع لدى المغرب، الرابعة والربع في ليبيا ومصر.

ويقدم نفط الوسط أحد أجمل مواسمه حتى اللحظة، إذ نجح لاعبوه في تسجيل 14 هدفا منذ بداية المسابقة، في حين تلقب شباكه 5 أهداف حتى لحظة نشر هذا التقرير.

وتلعب مباراة نفط الوسط والقوة الجوية بعد نهاية ثلاثة لقاءات بالدوري العراقي، إذ استضاف الديوانية نظيره الحدود، بينما حل الطلبة ضيفا على السماوة، والكرخ ضد أربيل.