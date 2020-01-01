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جنين: الاحتلال يصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في مدرسة بعانين

الخميس 17 ديسمبر 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، اليوم الخميس، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، داخل باحة مدرسة عانين الثانوية غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل المسيلة للدموع داخل ساحة المدرسة، ما أدى الى إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بحالات اختناق، وهلع، وعمل عدد من المعلمين على تقديم الإسعافات الأولية لهم، عدا عن الفوضى التي تسببت بها، ما أثر على سير العملية التعليمية.

وناشدت مديرية تربية جنين كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والمحلية والإعلامية بأخذ دورها في فضح الممارسات الإسرائيلية، ولجم هذه الانتهاكات المجحفة بحق الطلاب والعملية التعليمية عموماً.

#الاحتلال #جنين

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