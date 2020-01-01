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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والشرطة تعتقل سيدة قرب باب الرحمة

الخميس 17 ديسمبر 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والشرطة تعتقل سيدة قرب باب الرحمة



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت سيدة خلال تواجدها قرب مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 95 مستوطنا متطرفا، و12 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.

وأفاد شهود عيان، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا الناشطة المصورة رائدة سعيد الخليلي أثناء تواجدها قرب مصلى باب الرحمة، واقتادوها إلى جهة غير معلومة.

#باب الرحمة #مستوطنون #المسجد الأقصى

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