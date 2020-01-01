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رابط مشاهدة مباراة الباطن وأبها بث مباشر .. الرياضية السعودية

الخميس 17 ديسمبر 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الباطن وأبها بث مباشر .. الرياضية السعودية



الرياض / سما

أعلنت القنوات السعودية الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الباطن وأبها بث مباشر المقررة اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 ضمن منافسات كأس الملك خادم الحرمين الشريفين.

مباراة أبها والباطن مباشر تبث من ملعب نادي الباطن على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله الغامدي، فيما تعرض على اليوتيوب.

وأفادت القناة بأن مباراة الباطن وأبها تبدأ عند الساعة الثالثة وربع بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والكويت، الثانية وربع وفق وقت القاهرة وعمان والقدس وبيروت والخرطوم.

وكان فريق الباطن قد اكتسح نظيره أبها بثلاثة أهداف دون مقابل لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسط تألق اللاعبين يوسف الجبلي وفابيو أبرو.

رابط مباراة أبها والباطن مباشر:

وشهد التاريخ إقامة تسع مباريات بين الفريقين، إذ فاز الباطن في ثلاث لقاءات منها فقط، بينما تفوق نادي أبها خمس مواجهات، وفرض التعادل الإيجابي (2-2) نفسه مرة واحدة.

ويسعى أبها والباطن إلى تحقيق الانتصار في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين واللحاق بركب المتأهلين إلى الدور المقبل في كأس الملك السعودي خلال الجولة الأولى التي جرت أمس.

وتجري مباراة أبها والباطن قبل بداية أربعة لقاءات أخرى بكأس الملك، إذ يلعب الاتفاق مع الفيصلي، والهلال أمام الفتح، ويستضيف الاتحاد نظيره الوحدة، والعين مقابل الأهلي.

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