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الداخلية : 10 آلاف عنصر سينتشرون لتطبيق حظر التجوال في قطاع غزة

الخميس 17 ديسمبر 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية : 10 آلاف عنصر سينتشرون لتطبيق حظر التجوال في قطاع غزة



غزة / سما /

قال رئيس خلية إدارة الأزمة ومدير العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني العميد فايق المبحوح، إن أكثر من 10 آلاف عنصر شرطة وأمن سينتشرون في محافظات قطاع غزة خلال تطبيق حظر التجوال والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأضاف العميد المبحوح في حديثه لإذاعة صوت الأقصى: "أخذنا بعين الاعتبار ما حدث خلال الأسبوع الماضي من تهافت المواطنين على المحلات التجارية والأسواق، ونناشدهم لتجنب الازدحامات، والخروج مبكراً للتزود بالاحتياجات الضرورية".

وأوضح أن الأجهزة الشرطية والأمنية تقوم بمتابعة الأسواق والشوارع والمفترقات الرئيسة على مدار الساعة، وتُجري جولات ميدانية لمنع الاكتظاظ والتجمهر.

وأشار المبحوح، إلى أنه سيتم زيادة عدد الأطقم العاملة على الرقم الوطني 109 لاستقبال الاتصالات الطارئة للمواطنين خلال يومي حظر التجوال.

وحيّا أبناء شعبنا على التزامهم بحظر التجوال خلال الأسبوع الماضي، وحثهم على مزيد من الالتزام هذا الأسبوع؛ لنتمكن من الحد من تفشي الوباء وتجاوز هذه الأزمة، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع.

#غزة #فيروس كورونا #الداخلية بغزة #حظر التجوال

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