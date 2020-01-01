ساعر يسجل حزبه رسميًا: "أمل جديد - وحدة لإسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

أعلن جدعون ساعر السياسي اليميني الإسرائيلي المنشق عن الليكود مؤخرًا، عن تسجيل حزبه الجديد رسميًا، لدى مسجل الأحزاب الإسرائيلية.

وأطلق ساعر اسم "أمل جديد - وحدة لإسرائيل" على حزبه الجديد، مشيرًا إلى أنه سيخوض الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن من بين الأهداف المعلنة لحزبه؛ ترسيخ هوية إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والحفاظ على الديمقراطية، وتعزيز نظام التعليم، والتشجيع على تقوية المحيط الاجتماعي والجغرافي، والحفاظ على اقتصاد حر مع ضمان فرصة عادلة للجميع، والالتزام بالضمانات المتبادلة والإصلاح في جميع السلطات، والحكم بالقانون والنظام.

وأكد ساعر أن حزبه سيشجّع الاستيطان والزراعة في الجليل والنقب ومستوطنات الضفة الغربية والجولان، ووادي الأردن.