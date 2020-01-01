  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ساعر يسجل حزبه رسميًا: "أمل جديد - وحدة لإسرائيل"

الخميس 17 ديسمبر 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يسجل حزبه رسميًا: "أمل جديد - وحدة لإسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

 أعلن جدعون ساعر السياسي اليميني الإسرائيلي المنشق عن الليكود مؤخرًا، عن تسجيل حزبه الجديد رسميًا، لدى مسجل الأحزاب الإسرائيلية.

وأطلق ساعر اسم "أمل جديد - وحدة لإسرائيل" على حزبه الجديد، مشيرًا إلى أنه سيخوض الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن من بين الأهداف المعلنة لحزبه؛ ترسيخ هوية إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والحفاظ على الديمقراطية، وتعزيز نظام التعليم، والتشجيع على تقوية المحيط الاجتماعي والجغرافي، والحفاظ على اقتصاد حر مع ضمان فرصة عادلة للجميع، والالتزام بالضمانات المتبادلة والإصلاح في جميع السلطات، والحكم بالقانون والنظام.

وأكد ساعر أن حزبه سيشجّع الاستيطان والزراعة في الجليل والنقب ومستوطنات الضفة الغربية والجولان، ووادي الأردن.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

صورة .. وفاة الشيف الفلسطيني عبدالله سنقرط بانفجار "طنجرة ضغط" !

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

شاهد .. فضيحة تولين البكري بعد اختراق حساب الانستغرام

تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة لدعم قطاع غزة في مكافحة "كورونا"

الأخبار الرئيسية

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 745

غانتس: زرت غالبية الدول العربية سرا عندما كنت قائدا للجيش وأتمنى زيارتها علنا

860x484

إستشهاد عامل من بيت لحم بمستوطنة "جيلو "

طقس فلسطين : امطار غزيرة وسيول مع استمرار المنخفض الجوي