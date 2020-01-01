هجوم حادّ على غانتس بسبب تصريحاته حول القدس

القدس المحتلة / سما /

هاجم وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، صباح الخميس، وزير الجيش بيني غانتس بسبب تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حول وجود مكان في القدس لعاصمة فلسطينية.

وقال زئيف إليكين وزير التعليم العالي، من حزب الليكود، في تغريدة عبر تويتر موجهًا كلامه لغانتس "لا، بيني أنت مرتبك، لا مكان لعاصمة فلسطينية في القدس الموحدة، لا يوجد ولن يكون مثل هذا، ببساطة لن يكون".

فيما قال عضو الكنيست عن الليكود نير بركات، إن القدس عاصمة دولة واحدة فقط، هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي وعاصمة إسرائيل.

بينما قال وزير القدس الحاخام اليميني المتطرف رافي بيرتس، إن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، وليست عاصمة لأي جهة أخرى، هذا هو المكان الذي سار فيه أجدادنا وهذا مقلعنا".

وصرح أعضاء كنيست من الليكود وغيره من الأحزاب اليمينية بنفس الكلمات التي يؤكدون فيها أن القدس عاصمة للشعب اليهودي، وفق وصفهم.