5 نصائح لتحسين صحة العظام

وكالات / سما /

غالبًا ما يعاني الناس من العديد من المشكلات الصحية خلال فصل الشتاء، يعد التعرض المحدود لأشعة الشمس أحد الأسباب الشائعة لتطور العديد من المشكلات الصحية أبرزها مشاكل العظام، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يمر جسم الإنسان بالعديد من التغييرات طوال حياته أقل ما يمكن لأي شخص فعله حيال ذلك هو العناية بالجسم، صحة الهيكل العظمي أو صحة العظام لا تقل أهمية عن أي عضو أو جهاز آخر في الجسم وقد لوحظ أن المشكلات المتعلقة بالعظام تزداد بشكل ملحوظ مع اقتراب فصل الشتاء.

هل فصل الشتاء مضر للعظام؟

الزيادة المفاجئة في مشاكل العظام خلال فصل الشتاء هي نتيجة لأسباب مختلفة يتقلص النشاط البدني للأشخاص خلال فصل الشتاء هذا يجعل العظام صلبة وضعيفة فيتامين د ضروري لصحة العظام، بسبب التعرض المحدود لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، لا يستطيع الجسم الحصول على ما يكفي من فيتامين د. وهذا يؤدي إلى ضعف العظام.

كيفية الحفاظ على صحة العظام خلال الشتاء

نظام غذائي متوازن: للحفاظ على صحة العظام، من الضروري التأكد من أن الجسم يحصل على العناصر الغذائية الكافية. فيتامين د والكالسيوم مركبان يعززان بشكل كبير صحة العظام جرب اتباع نظام غذائي متوازن غني بفيتامين د والكالسيوم والبروتين وفيتامين ج والبريبايوتكس وفيتامين ك.

التمرين: الحفاظ على نشاط الجسم بدنيًا يمكن أن يحافظ على عمل العظام ومرونتها مما يجعلها أقوى وأكثر صحة حتى في الشتاء ، تأكد من ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين: يمكن للتدخين أن يجعل العظام هشة ويجعلها عرضة للإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام لمنع حدوث ذلك ، الإقلاع عن التدخين لأنه قد يكون قاتلاً.

اعتن بوضعك في الجلوس: بسبب الإغلاق نتيجة لتفشي كورونا زادت أنشطة العمل من المنزل يمكن أن يسبب الجلوس في مكان واحد لفترات طويلة تصلبًا في الجسم تأكد من إبقاء جسمك في الوضع الصحيح وتجنب التراخي أو الانحناء يمكن أن يساعد الحفاظ على استقامة ظهرك والعظام في الوضع الصحيح في تحسين صحة العظام.

قلل من الكافيين: يمكن أن يتسبب استهلاك الكافيين في إعاقة امتصاص الجسم للكالسيوم هذا يمكن أن يؤدي إلى عظام غير صحية بسبب نقص الكالسيوم في الجسم. قلل من تناول الكافيين أو أضف الحليب إلى قهوتك للحصول على نتائج صحية.