  1. الرئيسية
  2. الصحة

تقنية جديدة تقتل فيروس كورونا في نصف دقيقة!

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية جديدة تقتل فيروس كورونا في نصف دقيقة!



وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة أن مصابيح LED تقتل فيروس كورونا في 30 ثانية فقط، ويمكن أن تقتل فيروس كورونا من خلال دمجها في أنظمة تكييف الهواء لتعقيم الغرف.

وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها، حيث تظهر أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من مصابيح LED فعالة أيضًا.

ووجد الباحثون، الذين درسوا مدى فعالية موجتين من الضوء في قتل الفيروس ، أن 265 نانومترًا من الموجات الضوئية كانت الأكثر فعالية في قتل الفيروس، لكن المصابيح التي يبلغ طولها الموجي 285 نانومتر، والتي تتوفر بسهولة أكبر، كانت فعالة تقريبًا.

وفي أقل من 30 ثانية، يكون الضوء 285 نانومتر قادرًا على تدمير 99.9 في المائة من جميع مسببات الأمراض الفيروسية، بحسب الدراسة.

ويأمل الباحثون أن النتائج ستعني أنه يمكن دمج مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية في الأجهزة والخدمات الموجودة مسبقًا، مثل تكييف الهواء والمكانس وأنظمة المياه لتطهيرها.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الخطير جدًا محاولة استخدام هذه الطريقة لتطهير الأسطح داخل المنازل، إذ إنه لكي يكون النظام فعالا بشكل كامل، يجب تصميمه بحيث لا يتعرض الشخص مباشرة للضوء.

 

#فيروس كورونا #كورونا #تقنية #مصابيح LED

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

صورة .. وفاة الشيف الفلسطيني عبدالله سنقرط بانفجار "طنجرة ضغط" !

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

شاهد .. فضيحة تولين البكري بعد اختراق حساب الانستغرام

تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة لدعم قطاع غزة في مكافحة "كورونا"

الأخبار الرئيسية

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 745

غانتس: زرت غالبية الدول العربية سرا عندما كنت قائدا للجيش وأتمنى زيارتها علنا

860x484

إستشهاد عامل من بيت لحم بمستوطنة "جيلو "

طقس فلسطين : امطار غزيرة وسيول مع استمرار المنخفض الجوي