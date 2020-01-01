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زووم تعين المئات من المهندسين في مركز بحثي جديد في سنغافورة

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زووم تعين المئات من المهندسين في مركز بحثي جديد في سنغافورة



وكالات / سما /

أعلنت منصة زووم للاتصال المرئي والسمعي اليوم أنها سوف تقوم بافتتاح مركز بحث وتطوير في سنغافورة.

وقالت زووم في بيان إنها سوف تعين " المئات" من المهندسين في المركز الجديد، وستقوم بتوسيع مركز البيانات الذي أقامته في سنغافورة منذ عامين.

وأضافت زووم أنه تم اختيار سنغافورة لإقامة المنشأة الجديد بسبب " موهبتها الهندسية الاستثنائية".

ويشار إلى أن منصة زووم شهدت انتعاشا بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، التي اضطرت مئات الملايين من المواطنين للعمل من المنازل.

وكانت زووم قد أعلنت الشهر الماضي تسجيل مبيعات قياسية خلال الربع الثالث تبلغ 2ر777 مليون دولار، أي أربعة أضعاف المبيعات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت 6ر166 مليون دولار.

#سنغافورة #منصة زووم #المهندسين #زووم #فيروس كورونا #كورونا

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