  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة بينهم فتاة

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من الضفة بينهم فتاة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال اعتقل مواطنين من مخيم الدهيشة في بيت لحم هما: حسين إياس شاهين (20 عاما)، ومحمد سليمان ديرية (28 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة أسماء عويس من القدس المحتلة، وهي شقيقة المعتقل بكر عويس، المعتقل منذ ثلاثة أسابيع.

ومن رام الله اعتقل الاحتلال المواطنين جمال رباح، ومعتصم زلوم، فيما جرى اعتقال المواطن مهند حماد (19 عاما) من بلدة عنبتا في طولكرم.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت مساء أمس الطالب في جامعة بيرزيت محمد قاسم من رام الله، وقصي أبو خضير من القدس.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

صورة .. وفاة الشيف الفلسطيني عبدالله سنقرط بانفجار "طنجرة ضغط" !

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية

شاهد .. فضيحة تولين البكري بعد اختراق حساب الانستغرام

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة لدعم قطاع غزة في مكافحة "كورونا"

الأخبار الرئيسية

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل

الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 745

غانتس: زرت غالبية الدول العربية سرا عندما كان قائدا للجيش وأتنمى زيارتها علنا

860x484

إستشهاد عامل من بيت لحم بمستوطنة "جيلو "

طقس فلسطين : امطار غزيرة وسيول مع استمرار المنخفض الجوي