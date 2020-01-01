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آرنولد يرد على مورينيو بعد خطف الصدارة من توتنهام

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرنولد يرد على مورينيو بعد خطف الصدارة من توتنهام



وكالات / سما /

قال ترينت ألكساندر أرنولد أن الفريق الأفضل فاز في المباراة التي جمعت فريقه ليفربول ضد توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز ليفربول على توتنهام 2/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء لينتقل الريدز لصدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 13 مباراة.

سجل لليفر كلاً من محمد صلاح وروبيرت فيرمينو بينما سجل للفريق اللندني اللاعب سون هيونج مينج، وبذلك ابتعد الريدز بفارق 3 نقاط عن السبيرز.

ورغم امتلاك توتنهام للكرة بنسبة 24% فقط إلا أن المدرب جوزيه مورينيو يعتقد بأن السبيرز كان الأجدر والأحق بالفوز بنقاط تلك المباراة بعد أن سنحت له أكثر من فرصة لتسجيل أهداف أخرى في الشوط الثاني عبر هاري كين وبيرجواين.

وكان هناك حديث قد دار بين كلوب مدرب ليفربول ومورينيو الذي أكد أنه أخبر المدرب الألماني بأن الفريق الأفضل خسر وهو لا يوافقه على ذلك: “لكن هذا هو رأيه”.

رد آرنولد بطريقته الخاصة عبر حسابه على شبكة تويتر بتعليق مقتضب قال به: “الفريق الأفضل هو من فاز”.

بينما أكد المدرب يورجين كلوب بأن فريقه قدم أداءاً متميزاً لكنه بنفس الوقت أشاد بفريق توتنهام الذي تراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب: “بالطبع كانت لديهم فرص وهم فريق عالمي المستوى ورائعين وسيظلون في المراكز الأولى حتى نهاية الموسم”.

#أرنولد #توتنهام #ليفربول #البريميرليج #الدوري الإنجليزي

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