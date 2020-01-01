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ليونيل ميسي يحقق رقما مميزاً في "الكامب نو"

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليونيل ميسي يحقق رقما مميزاً في "الكامب نو"



وكالات / سما /

واصل النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة تدوين الأرقام القياسية مع الفريق بعد الانتصار 2-1 على ريال سوسيداد، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري الإسباني.

وشارك ميسي في فوز فريقه الصعب على ريال سوسيداد. 

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن الأرجنتيني وصل لفوزه رقم 300 مع برشلونة في معقل النادي "كامب نو" بجميع المسابقات.

ووزع ميسي انتصاراته الـ300 على النحو التالي: 211 فوزا في الليغا، و53  في دوري أبطال أوروبا، و30 في كأس ملك إسبانيا (بما في ذلك نهائي 2015)، و6 انتصارات بكأس السوبر الإسباني.

#ميسي #برشلونة #ريال سوسيداد #الدوري الإسباني #الكامب نو

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