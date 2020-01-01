بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل

غزة / سما /

جددت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، تأكيدها على المواطنين بضرورة الالتزام التام بحظر التجوال والإغلاق الكامل.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم اليوم الخميس:" نؤكد على المواطنين بضرورة الالتزام التام بحظر التجوال والإغلاق الكامل الذي يبدأ من الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى الساعة 7:00 صباح يوم الأحد؛ حفاظاً على السلامة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

واكد البزم ان الأجهزة الشرطية والأمنية أجرت الاستعدادات الميدانية اللازمة.

وذكر البزم أن القطاعات المسموح لها بالحركة خلال حظر التجوال هي: الأجهزة الأمنية والشرطية، ووزارة الصحة، والبلديات، وشركة الكهرباء، وعمال النظافة، والصيدليات.

وأشار إلى أن كل من يخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية.