  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل



غزة / سما /

جددت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، تأكيدها على المواطنين بضرورة الالتزام التام بحظر التجوال والإغلاق الكامل.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم اليوم الخميس:" نؤكد على المواطنين بضرورة الالتزام التام بحظر التجوال والإغلاق الكامل الذي يبدأ من الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى الساعة 7:00 صباح يوم الأحد؛ حفاظاً على السلامة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

واكد البزم ان الأجهزة الشرطية والأمنية أجرت الاستعدادات الميدانية اللازمة.

وذكر البزم أن القطاعات المسموح لها بالحركة خلال حظر التجوال هي: الأجهزة الأمنية والشرطية، ووزارة الصحة، والبلديات، وشركة الكهرباء، وعمال النظافة، والصيدليات.

وأشار إلى أن كل من يخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية.

#الداخلية بغزة #فيروس كورونا #حظر التجوال #فيروس كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

صورة .. وفاة الشيف الفلسطيني عبدالله سنقرط بانفجار "طنجرة ضغط" !

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية

شاهد .. فضيحة تولين البكري بعد اختراق حساب الانستغرام

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة لدعم قطاع غزة في مكافحة "كورونا"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 745

غانتس: زرت غالبية الدول العربية سرا عندما كان قائدا للجيش وأتنمى زيارتها علنا

860x484

إستشهاد عامل من بيت لحم بمستوطنة "جيلو "

طقس فلسطين : امطار غزيرة وسيول مع استمرار المنخفض الجوي

كورونا2

"اللقاء الأول" منذ استئناف التنسيق مع الاحتلال لمناقشة كورونا