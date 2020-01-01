وزارة الأوقاف وزكاة أريحا تطلقان حملة "شتاء دافئ للجميع"

اريحا / سما /

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وصندوق الزكاة الفلسطيني ولجنة زكاة أريحا المركزية حملة "شتاء دافئ للجميع".

واستهلت الحملة، وفق بيان لأوقاف أريحا اليوم الخميس، في تقديم مساعدات من وسائل تدفئة وأغطيه ودفايات وملابس وأحذية للأسر المعوزة والمستورة في المناطق المهمشة في الأغوار الشمالية.

وتأتي هذه الحملة ضمن عدة حملات تقوم بها لجنة زكاة أريحا بشكل دوري وسنوي، لدعم المواطن الفلسطيني وتوفير حياة كريمة له خصوصا في المناطق المهمشة، من خلال مؤسسات وجمعيات من داخل فلسطين وخارجها ومن أصحاب الخير والأيادي البيضاء.

وفي سياق آخر، وفق البيان، تم توزيع طرود غذائية وصرف الكفالات الشهرية لجميع الأسر المسجلة لدى زكاة القدس بواسطة زكاة أريحا المركزية وتوزيع أدوية شهرية من خلال الصيدليات.

وأشار رئيس اللجنة أمين الفتياني بضرورة تقديم المزيد من الدعم لمن يستحقون المساعدات من عائلات الأيتام والفقراء والمحتاجين في محافظة أريحا والاغوار خصوصا في ظل هذه الظروف العصيبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بوجود جائحة كورونا (كوفد 19).