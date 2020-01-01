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إسرائيل تحدد موعد افتتاح سفارتها في الإمارات

الخميس 17 ديسمبر 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحدد موعد افتتاح سفارتها في الإمارات



القدس المحتلة / سما /

حدّدت إسرائيل موعد افتتاح سفارتها في الإمارات إثر تطبيع العلاقات بينهما مؤخرًا.

وقال موقع "الخليج تايمز" نقلا عن وزارة الخارجية الاسرائيلية، إن إسرائيل ستفتتح سفارتها في الإمارات في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني/يناير.

وأوضح أن السفارة والقنصلية ستكونان "كبيرتان" نظرا لأهمية العلاقة التاريخية بين إسرائيل والامارات، مضيفا "لا أستطيع أن أقول لك أن البعثات ستكون واحدة من الأكبر في العالم. لكن يمكنني القول ان سفارتنا وقنصليتنا في الامارات ستكون حقا كبيرة".

وأكد المتحدث باسم السفارة الاسرائيلية للموقع :"نأمل أن يتم افتتاح السفارة بحلول نهاية كانون أول/ديسمبر أو في أول أسبوع من شهر كانون ثاني/يناير 2021. سوف تكون لنا سفارة في أبو ظبي وقنصلية عامة في دبي".

وكانت تقارير اسرائيلية ذكرت نقلا عن مصادر ديبلوماسية أن السفارة:"قد تكون بحجم البعثات في واشنطن، لندن أو موسكو".

وقال المتحدث الاسرائيلي أن وفداً حكومياً اسرائيلياً كان في الإمارات الأسبوع الماضي للبحث عن موقع مناسب لإنشاء السفارة فيه.

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