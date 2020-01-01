ضاحي خلفان : إسرائيل جزء من المنطقة ونحن نتكفل بأمنها

القدس المحتلة / سما /

بعد أيام من دعوته لضم إسرائيل إلى الجامعة العربية، اعتبر نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن إسرائيل جزء من المنطقة، مشيرا إلى أن العرب هم من يتكفلون بأمنها.

وكتب خلفان على صفحته في موقع تويتر: “بعد معاهدات السلام العربية مع إسرائيل، ما الذي سيتشدق به قادة أمريكا وبعض الدول الغربية عن أمن إسرائيل الحريصين عليه والذي يجعلهم يتخذون مواقف غير حيادية مع العرب. اليوم العرب يقولون أمن إسرائيل من أمن دول المنطقة. لذلك سقطت حجج أمن إسرائيل!”.

وأضاف: “هل سيلقي خطابه السيد بايدن كما ألقى سابقيه خطاباتهم، ويقول اتعهد بأمن إسرائيل؟ لن يكون لكلامه اي معنى فالعرب اليوم يتعهدون بأمن إسرائيل. لانه جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة”.​

وكان خلفان قد دعا في وقت سابق إلى “المصالحة” مع الاحتلال الإسرئيلي، كما طالب بضم إسرائيل وإيران إلى جامعة الدول العربية، بعد تغيير اسمها إلى جامعة الشرق الأوسط.