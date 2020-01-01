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الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 745

الخميس 17 ديسمبر 2020 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 745



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2474 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 745 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 31161 إصابة بينها 9109 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 21820 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 232 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 326 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 215.وز

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فيروس كورونا في غزة

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