  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أول ملك عربي يطعم بلقاح كورونا

الخميس 17 ديسمبر 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول ملك عربي يطعم بلقاح كورونا



وكالات

أعلن مساء أمس الأربعاء، تلقي أول ملك عربي لقاح كورونا المستجد، دون الكشف عن نوع اللقاح الذي طعم به.

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية "بنا" مساء أمس الأربعاء، تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي، لقاحاً مُضاداً لفيروس كورونا.

وقالت الوكالة: "بادر... الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد... بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا".

وأشارت الوكالة إلى أن الملك نوه "بأن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع".

​وتابعت الوكالة بأن الملك: "أعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع".

ولم تكشف الوكالة عن نوع اللقاح الذي تلقاه الملك، غير أنه في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، وافقت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتصبح ثاني دولة تجيزه في العالم.

وفي منتصف الشهر الجاري، أجازت البحرين لقاح "سينوفارم" الصيني وأطلقت تسجيلاً عبر الإنترنت لكي يتلقاه المواطنون والمقيمون.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

صورة .. وفاة الشيف الفلسطيني عبدالله سنقرط بانفجار "طنجرة ضغط" !

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية

شاهد .. فضيحة تولين البكري بعد اختراق حساب الانستغرام

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة لدعم قطاع غزة في مكافحة "كورونا"

السماك يتحدث عن تطورات أزمة المولدات الكهربائية.. "سوق قطاع غزة حر"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 745

غانتس: زرت غالبية الدول العربية سرا عندما كان قائدا للجيش وأتنمى زيارتها علنا

860x484

إستشهاد عامل من بيت لحم بمستوطنة "جيلو "

طقس فلسطين : امطار غزيرة وسيول مع استمرار المنخفض الجوي

كورونا2

"اللقاء الأول" منذ استئناف التنسيق مع الاحتلال لمناقشة كورونا