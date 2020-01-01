الوسطى: شرطة المرور تُطلق حملة للتوعية بمخاطر السرعة الزائدة

الوسطى / سما /

أطلق قسم الارشاد بشرطة المرور بالمحافظة الوسطى حملة توعوية تستهدف السائقين في النصيرات، وذلك لحثهم على تجنب السرعة الزائدة وخصوصاً في فصل الشتاء تجنباً للانزلاقات وحوادث الطرق.

ودعا قسم الارشاد السائقين لاتباع إجراءات السلامة والوقاية والالتزام بقرار حظر التجوال الذي أقرته وزارة الداخلية ضمن خطتها للحد من تفشي جائحة "كورونا".

جدير بالذكر أن قسم الارشاد بمرور الوسطى يعمل وفق خطة معدة مسبقا ويستهدف فئات المجتمع المختلفة وخاصةً السائقين بمحاضرات وحملات توعوية لنشر الثقافة المرورية السليمة حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.