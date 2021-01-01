رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الخميس، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ونظيره الأندونيسي، ثمن خلاله موقف أندونيسيا الرافض للتطبيع مع اسرائيل والتزامها بدعم القضية الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- 26 وفاة و2525 إصابة بـ"كوروما" و"الطوارئ العليا" تجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن الأجراءات الوقائية في الأيام المقبلة

- الرئيس يثمن موقف أندونيسيا الرافض للتطبيع مع اسرائيل والتزامها بدعم القضية الفلسطينية

- الرجوب يسلم رسالة خطية من الرئيس إلى سلطنة عمان

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق شعبنا في تقرير المصير

- اشتية يؤكد ضرورة ضمان ديمومة عمل صندوق إقراض البلديات واستدامته

- البرلمان العربي يؤكد دعمه لدعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

- انتخاب ماجد الحلو نائبا لرئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي

- "التحالف الأوروبي" يطلق حملة دولية للتضامن مع الأسرى ويعتبر 2021 عام الوفاء لهم

- الصين تقيم احتفالا في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

- مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في كيسان والكنيست يقر بالقراءة التمهيدية "مشروع قانون تمويل البؤر الاستيطانية"

- حل الكنيست في 23 الجاري بحال عدم اقرار الميزانية ونتنياهو يفضل الانتخابات

- على وقع الاحتجاجات.. السفيرة الأميركية في لبنان تلغي زيارتها الى بلدية صيدا

*"الأيام":

- الرئيس يثمن رفض إندونيسيا للتطبيع المسبق مع إسرائيل

- "الوباء": 26 حالة وفاة و2525 إصابة جديدة، لجنة الطوارئ تبحث اليوم اجراءات الإغلاق

- المستوطنون ينفذون سلسلة من الاعتدءات ووقوع إصابات خلال مواجهات في سبسطية

- المنخفض الجوي يتسبب بسيول وأضرار و"الأرصاد" تتوقع استمرار تأثيره اليوم

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

- تعيين النرويجي وينسلاند مبعوثًا أمميًا للسلام في الشرق الأوسط

- "أونروا": أزمة رواتب الموظفين قد تتجدد وتلقينا القليل من التبرعات

- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون "تسوية" البؤر الاستيطانية

- حل الكنيست تلقائيا يوم الأربعاء القادم إذا لم تتم المصادقة على قانون الميزانية

- الأردن: 28 وفاة و2561 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- الناصرة: مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في الرينة

- السيسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان الأوضاع في المنطقة

- الصحة العالمية: موجة جديدة من تفشي "كورونا" قد تجتاح أوروبا مطلع 2021

"- كورونا": الوفيات بالولايات المتحدة تتجاوز 313 ألفًا وألمانيا تبدأ حملة التلقيح في 27 كانون الأول

* "القدس":

- بؤرتان استيطانيتان في الخليل وحلحول ومستوطنون يهاجمون أهالي كيسان مرتين

- الكنيست يصادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يعطي البؤر الاستعمارية "مكانة قانونية" قبل شرعنتها

- 26 حالة وفاة و2525 إصابة جديدة بكورونا و 2240 حالة تعاف

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق شعبنا في تقرير مصيره بأغلبية 168 دولة

- حملة فلسطينية لحماية القمم الجبلية في الضفة الغربية من "التوسع" الاستيطانية

- 16 وفاة و 3185 إصابة بكورونا في اسرائيل خلال 24 ساعة