  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص

الخميس 17 ديسمبر 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب علي نشأت بدوي (30 عاما)، من مدينة كفر قاسم بجريمة إطلاق نار، وقعت فجر اليوم الخميس بالقرب من حاجز جبارة على شارع الطيبة طولكرم، وذلك بعد ساعات من جريمة قتل الشاب نمر سليمان من الرينة.

وحسب المعلومات الأولية فقد أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة جدا، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، توفي على إثرها بعد وقت قصير.

وقد عثر على جثته على شارع الطيبة طول كرم المؤدي إلى حاجز جبارة، وعليها أثار إطلاق رصاص.

واكتفت الشرطة بإغلاق منطقة الجريمة لاستكمال التحقيق، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات.

وأفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا عند الساعة الثالثة فجرا عن العثور على شاب وهو فاقد للوعي بالقرب من حاجز جبارة، ووصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة الشاب الذي كان على جثته علامات إطلاق رصاص.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من جريمة إطلاق النار في الرينة التي أسفرت عن مقتل نمر سليمان (46 عاما)، وإصابة شخر آخر (53 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة.

وسبق ذلك، أن عثر، مساء الثلاثاء، على جثة شاب من بلدة كفر قرع، قرب مدينة الخضيرة.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الشاب من كفر قاسم، فجر الخميس، يرتفع عدد ضحايا جرائم قتل الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى 95، بينهم 17 امرأة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

صورة .. وفاة الشيف الفلسطيني عبدالله سنقرط بانفجار "طنجرة ضغط" !

شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية "مثيرة للجدل" وتضع صورتها على أهم معالمها

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

"رسالة سرية" من رئيس وزراء باكستان بشأن التطبيع مع إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

نسبة الاصابة الأعلى عالميا .. الصحة : 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية

الأخبار الرئيسية

860x484

إستشهاد عامل من بيت لحم بمستوطنة "جيلو "

طقس فلسطين : امطار غزيرة وسيول مع استمرار المنخفض الجوي

كورونا2

"اللقاء الأول" منذ استئناف التنسيق مع الاحتلال لمناقشة كورونا

قطاع غزة يسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا بيوم واحد

مدير مستشفى الاوروبي يحذر: قطاع غزة دخل موجة جديدة هي الاصعب.. وهذا التحدي الأكبر!