بات المهاجم الهندوراسي جيري بينغستون أول لاعب يرتدي كمامة خلال مباراة، وذلك في مواجهة فريقه أوليمبيا أمام مونتريال إمباكت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الكونكاكاف لكرة القدم.

وظهر بينغستون في اللقاء وهو يرتدي كمامة، ليتصدر اهتمام الصحف الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

أول لاعب يرتدي كمامة خلال مباراة فريقه

وحجز فريق أولميبيا مكاناً له في الدور القادم من كأس الكونكاكاف، الخاصة بدول أمريكا الوسطى والكاريبي، غير أن ذلك لم يكن ما أثار الاهتمام، بل ما فعله اللاعب جيري بينغستون الذي شارك أساسياً في المباراة.

Jerry Bengtson, Olimpia's captain, is the first player to wear a face mask during a professional football match.



He wore it for a full 90 minutes last night in the CONCACAF Champions League QF against Montreal Impact.



He does it to protect his family, per local reports. ???? pic.twitter.com/tmJWIPTAV8