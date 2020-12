"تويتر" تتخذ خطوة صارمة تجاه "المزاعم الكاذبة" عن لقاح كورونا

قالت شركة، تويتر،أمس الأربعاء إنه سيكون مطلوبا من المستخدمين حذف التغريدات الجديدة التي تقدم مزاعم كاذبة أو مضللة عن لقاحات كوفيد-19، وذلك في توسيع لقواعدها بشأن المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا.

وأضافت شركة التواصل الاجتماعي في منشور، أنها "قد تطلب من المستخدمين حذف التغريدات التي تحتوي على مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات "تستخدم لإلحاق الضرر عمدا بالناس أو السيطرة عليهم بما في ذلك تصريحات عن اللقاحات تثير الشعور بوجود مؤامرة متعمدة".

وجرى الإعلان عن هذه السياسة في نفس الأسبوع الذي تلقت فيه أول مجموعة من الأمريكيين لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في إطار حملة تحصين شاملة.

In collaboration with key public health partners, we’ve updated our approach to misleading information to address Tweets that contain potentially harmful misleading information about COVID-19 vaccines. For the full policy: https://t.co/wnv0ytNM0M