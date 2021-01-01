المؤلف أيمن سليم يوجه نصيحة للفنانة المعتزلة حنان ترك

القاهرة / سما

وجه المؤلف المصري الشاب أيمن سليم، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، نصيحة إلى الفنانة المعتزلة حنان ترك، داعيا إياها إلى عدم العودة إلى التمثيل والمجال الفني.

وكتب أيمن سليم عبر فيسبوك: قالك حنان ترك بتسجل كرتون بصوتها فى رمضان ٢٠٢١ لكنها لم تعود للفن، مستطردا بقوله : "والله يا مدام حنان الفن ناقص فعلًا".

وأضاف: أنت لو رجعتى أصلًا هتكفرى مش عشان الفن حرام زى ما قولتى لكن عشان مش هتلاقيه زى أيامك خالص (..) انتى ومنى زكى بس اللى فى الساحة و بتقسموا الأفلام على بعض.

وتابع أيمن سليم في تدوينه مطولة على حسابه الشخصي: هتلاقى 100 منى زكى و100 حنان ترك و قصادهم 10 أفلام وبيتنافسوا على مين يشتغل مش مين ينجح.

وأردف قائلا: توقعى إن الكرتون ده جس نبض خصوصًا إنها رجعت تنشط كل حساباتها على السوشيال ميديا، و بعد شوية هتطلع ضيفة فى برنامج أو ضيفة شرف فى فيلم أو مسلسل.

وتمنى المؤلف أيمن سليم، أن لا يكون مصير حنان ترك ذات المصير الذي واجه الممثلة حلا شيحا، التي اعتزلت وارتدت الحجاب لفترة من الزمن، ثم عادة إلى التمثيل والفن وخلعت حجابها.

وكانت حنان ترك قد ظهرت الأسبوع الماضي على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق منذ اعتزالها الفن، ما أثار جدلا حول سبب ذلك.