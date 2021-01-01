  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

المؤلف أيمن سليم يوجه نصيحة للفنانة المعتزلة حنان ترك

الخميس 17 ديسمبر 2020 01:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المؤلف أيمن سليم يوجه نصيحة للفنانة المعتزلة حنان ترك



القاهرة / سما

وجه المؤلف المصري الشاب أيمن سليم، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، نصيحة إلى الفنانة المعتزلة حنان ترك، داعيا إياها إلى عدم العودة إلى التمثيل والمجال الفني.

وكتب أيمن سليم عبر فيسبوك: قالك حنان ترك بتسجل كرتون بصوتها فى رمضان ٢٠٢١ لكنها لم تعود للفن، مستطردا بقوله : "والله يا مدام حنان الفن ناقص فعلًا".

وأضاف: أنت لو رجعتى أصلًا هتكفرى مش عشان الفن حرام زى ما قولتى لكن عشان مش هتلاقيه زى أيامك خالص (..) انتى ومنى زكى بس اللى فى الساحة و بتقسموا الأفلام على بعض.

وتابع أيمن سليم في تدوينه مطولة على حسابه الشخصي: هتلاقى 100 منى زكى و100 حنان ترك و قصادهم 10 أفلام وبيتنافسوا على مين يشتغل مش مين ينجح. 

وأردف قائلا: توقعى إن الكرتون ده جس نبض خصوصًا إنها رجعت تنشط كل حساباتها على السوشيال ميديا، و بعد شوية هتطلع ضيفة فى برنامج أو ضيفة شرف فى فيلم أو مسلسل. 

وتمنى المؤلف أيمن سليم، أن لا يكون مصير حنان ترك ذات المصير الذي واجه الممثلة حلا شيحا، التي اعتزلت وارتدت الحجاب لفترة من الزمن، ثم عادة إلى التمثيل والفن وخلعت حجابها.

وكانت حنان ترك قد ظهرت الأسبوع الماضي على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق منذ اعتزالها الفن، ما أثار جدلا حول سبب ذلك.

#أيمن سليم #المؤلف أيمن سليم #مصر #حنان ترك #عودة حنان ترك #كرتون حنان ترك #رمضان 2021 #فيلم حنان ترك #حنان ترك 2021

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع

صورة .. وفاة الشيف الفلسطيني عبدالله سنقرط بانفجار "طنجرة ضغط" !

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية "مثيرة للجدل" وتضع صورتها على أهم معالمها

74 اعتداء جنسي..إسرائيل تقرر تسليم أستراليا "المديرة المتحرشة"

"رسالة سرية" من رئيس وزراء باكستان بشأن التطبيع مع إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

الأخبار الرئيسية

كورونا2

انعقاد "اللقاء الأول" منذ استئناف التنسيق مع الاحتلال

قطاع غزة يسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا بيوم واحد

مدير مستشفى الاوروبي يحذر: قطاع غزة دخل موجة جديدة هي الاصعب.. وهذا التحدي الأكبر!

اولمرت

ما حقيقة قبول السلطة الفلسطينية بأقل مما عرضه عليها أولمرت سابقا؟

نتنياهو

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟