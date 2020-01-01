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موعد ومعلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة

الخميس 17 ديسمبر 2020 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة



القاهرة / سما

أعلن اتحاد الكرة، عن موعد مباراة بيراميدز والزمالك التي تقام على استاد الدفاع الجوي اليوم الخميس 17 ديسمبر / كانون أول 2020 ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان إن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والأردن والسودان وفلسطين ولبنان وليبيا وسوريا، السادسة والنصف بالمغرب وتونس والجزائر.

ويطلق حكم اللقاء صافرة بداية موقعة القمة المصرية الجديدة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية والبحرين والعراق قطر والكويت، بينما تكون التاسعة والنصف لدى سلطنة عمان ودولة الإمارات.

معلق مباراة الزمالك وبيراميدز:

وتبث مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت إتش دي المالك الحصري والوحيد لحقوق المسابقات المحلية المصرية، في حين تم اعتماد معلقي للقاء، وهما الثنائي مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

وتشير المواجهات التاريخية بين الفريقين إلى تفوق الزمالك على بيراميدز، إذ حقق الفارس الأبيض الفوز في 7 مواجهات من أصل 9 منذ تأسيس الناديين، منها 3 انتصارات بعد تغيير اسم المنافس.

وكان فريق الزمالك قد تغلب على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الأسبوع الأول بالدوري، بينما سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بقيادة المدرب المخضرم حسام حسن بهدفين مقابل هدف وحيد.

يشار إلى أن مباراة الزمالك وبيراميدز تجري بختام يوم كروي جديد بالدوري الممتاز، يحل فيه المصري البورسعيدي ضيفا على الجونة، ويستضيف النادي الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي على أرضه.

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