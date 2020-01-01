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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وقائمة الهدافين 2020 مركز ليفربول ومحمد صلاح

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وقائمة الهدافين 2020 مركز ليفربول ومحمد صلاح



لندن / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020 - 2021 وقائمة الهدافين عقب فوز فريق ليفربول على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت يوم الأربعاء على ملعب (أنفيلد).

ونجح ليفربول بالفوز على توتنهام بالضربة القاضية، إذ تقدم محمد صلاح للريدز (62)، ثم تعادل الكوري هيونغ مين سون (33)، قبل أن يظهر روبيرتو فيرمينيو بالدقيقة 90 ويسجل الهدف الثاني الغالي لفريقه الأحمر.

وكاد توتنهام قريبا من العودة إلى اللقاء في الوقت المحتسب بدلا من ضائع، إلا أن براعة حارس المرمى والمدافعين حالت دون نجاح لاعبيه في تحقيق ذلك، ليخطف ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020:

المركز الأول: ليفربول برصيد 28 نقطة.

المركز الثاني: توتنهام برصيد 25 نقطة.

المركز الثالث: ساوثهامتون 24 نقطة.

المركز الرابع: تشيلسي 22 نقطة.

المركز الخامس: ليستر سيتي 21 نقطة.

المركز السادس: وست هام يونايتد 20 نقطة.

المركز السابع: إيفرتون 20 نقطة.

المركز الثامن: مانشستر يونايتد 20 نقطة.

المركز التاسع: مانشستر سيتي 19 نقطة.

المركز العاشر: أستون فيلا 18 نقطة.

المركز الحادي عشر: كريستال بالاس 17 نقطة.

المركز الثاني عشر: نيوكاسيل يونايتد 17 نقطة.

المركز الثالث عشر: وولفرهامبتون 17 نقطة.

المركز الرابع عشر: ليدز يونايتد 14 نقطة.

المركز الخامس عشر: آرسنال 13 نقطة.

المركز السادس عشر: برايتون 10 نقاط.

المركز السابع عشر: فولهام 8 نقاط.

المركز الثامن عشر: بيرنلي 6 نقاط.

المركز التاسع عشر: وست بروميتش ألبيون 6 نقاط.

المركز العشرون والأخير: شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.

يُذكر أن آرسنال تعادل مع ساوثهامتون بهدف لمثله، وفاز إيفرتون على ليستر سيتي بثنائية نظيفة، بينما اكتسح ليدز يونايتد منافسه نيوكاسيل بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط، في حين اكتفى برايتون وفولهام بالتعادل.

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