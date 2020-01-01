  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قلقيلية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا من المخالطين

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا من المخالطين



قلقيلية /سما/

قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم، بلغ 42 إصابة من المخالطين.

ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن أكبر عدد من الإصابات الجديدة، كان في مدينة قلقيلية، بواقع عشر إصابات، وبلدة حجة، 14 إصابة.

كما أعلنت المحافظة، تعافي 47 حالة، كانت مصابة بفيروس كورونا، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 571 إصابة.

وأعلنت المحافظة، وفاة مواطن من مدينة قلقيلية، متأثراً باصابته بفيروس كورونا في مشفى الشهيد عمر القاسم، وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بالفيروس في المحافظة، ارتفع إلى 39 وفاة.

#محافظة قلقيلية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار

"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع

شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية "مثيرة للجدل" وتضع صورتها على أهم معالمها

اسعار العملات مقابل الشيكل

74 اعتداء جنسي..إسرائيل تقرر تسليم أستراليا "المديرة المتحرشة"

الأخبار الرئيسية

مدير مستشفى الاوروبي يحذر: قطاع غزة دخل موجة جديدة هي الاصعب.. وهذا التحدي الأكبر!

اولمرت

ما حقيقة قبول السلطة الفلسطينية بأقل مما عرضه عليها أولمرت سابقا؟

مشعشع :لا يوجد سيولة نقدية تُمكن الأونروا من دفع الرواتب كاملة ونستقبل أموال الزكاة والتبرعات

نتنياهو

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

اشتيه

اشتية: لجنة الطوارئ العليا تجتمع غدا لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الوقائية في الأيام المقبلة