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بداية دير البلح تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية في قضية قتل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بداية دير البلح تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية في قضية قتل



غزة /سما/

قضت محكمة بداية دير البلح اليوم الأربعاء حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح الجزائي ودفع غرامة مالية في قضية قتل المواطن زكريا علي أبو حشيش.

وحكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح الجزائي في قضية مقتل المواطن زكريا علي أبو حشيش بحق المتهم (م/ط) وذلك عن تهمة القتل قصداً ومحاولة القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، والإفراج عنه بعد دفع غرامة مقدارها 5000 شيكل ومصادرة السلاح المضبوط على ذمة القضية.

الجدير بالذكر بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والقضايا الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما القضايا النوعية قضايا القتل والتى مازالت منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي وفي إطار احترام الحقوق والحريات والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقاً لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.

#محكمة دير البلح #جريمة قتل

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