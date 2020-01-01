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مدير مستشفى الاوروبي يحذر: قطاع غزة دخل موجة جديدة هي الاصعب.. وهذا التحدي الأكبر!

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مستشفى الاوروبي يحذر: قطاع غزة دخل موجة جديدة هي الاصعب.. وهذا التحدي الأكبر!



غزة /سما/

قال مدير مستشفى الأوروبي، د. يوسف العقاد، مساء اليوم الأربعاء: إن القطاع دخل موجة جديدة في فيروس كورونا وهي أصعب من الموجات السابقة.

وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): أن التحدي الأكبر، هو توفر كمية الأكسجين، مشيراً إلى أن "المحطات بالكاد تكفي للأعداد المتواجدة داخل المستشفى".

وشدد العقاد على أن المنحنى الوبائي مازال في تصاعد، لذلك يتم تحويل الحالات التي تتماثل للشفاء لمستشفى الصداقة التركي، لاستقبال المزيد من الحالات في المستشفى الأوروبي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة د. أشرف القدرة، قال: إن الوضع الوبائي في القطاع، لا زال في حدته، والأمر لا زال خطيراً وحساساً.

وشدد على أن الناحية الإحصائية للحالة الوبائية، "تؤكد أننا أمام ذروة جديدة لهذا الوباء خلال الفترة المقبلة".

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