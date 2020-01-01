  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إصابتان إحداهما حرجة في جريمة إطلاق نار في الرينة

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان إحداهما حرجة في جريمة إطلاق نار في الرينة



القدس المحتلة /سما/

أصيب شخصان، بجراح متفاوتة، مساء اليوم، الأربعاء، إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة الرينة.

وجاء في التفاصيل أن المُصابين هما شابّان، تعرّض أحدهما لإصابة حرجة، فيما وُصفت إصابة الآخر بالمتوسّطة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصابيْن، ونقلهما إلى مستشفى "النّمساوي" في مدينة الناصرة، لاستكمال تلقّي العلاج.

وتأتي هذه الجريمة، فيما عُثر مساء الثلاثاء، على جثة شاب من بلدة كفر قرع، في مدينة الخضيرة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وفجر الأحد الماضي، قتل زياد غريفات (48 عاما) إثر شجار في قرية الزرازير في منطقة الجليل، وبمقتل غريفات يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 93، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد جناة في عدد قليل من هذه الجرائم.

#اصابات #جريمة وعنف #اطلاق نار #بلدة الرينة

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار

"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع

شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية "مثيرة للجدل" وتضع صورتها على أهم معالمها

74 اعتداء جنسي..إسرائيل تقرر تسليم أستراليا "المديرة المتحرشة"

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

مدير مستشفى الاوروبي يحذر: قطاع غزة دخل موجة جديدة هي الاصعب.. وهذا التحدي الأكبر!

اولمرت

ما حقيقة قبول السلطة الفلسطينية بأقل مما عرضه عليها أولمرت سابقا؟

مشعشع :لا يوجد سيولة نقدية تُمكن الأونروا من دفع الرواتب كاملة ونستقبل أموال الزكاة والتبرعات

نتنياهو

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

اشتيه

اشتية: لجنة الطوارئ العليا تجتمع غدا لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الوقائية في الأيام المقبلة