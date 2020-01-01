إصابتان إحداهما حرجة في جريمة إطلاق نار في الرينة

القدس المحتلة /سما/

أصيب شخصان، بجراح متفاوتة، مساء اليوم، الأربعاء، إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة الرينة.

وجاء في التفاصيل أن المُصابين هما شابّان، تعرّض أحدهما لإصابة حرجة، فيما وُصفت إصابة الآخر بالمتوسّطة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصابيْن، ونقلهما إلى مستشفى "النّمساوي" في مدينة الناصرة، لاستكمال تلقّي العلاج.

وتأتي هذه الجريمة، فيما عُثر مساء الثلاثاء، على جثة شاب من بلدة كفر قرع، في مدينة الخضيرة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وفجر الأحد الماضي، قتل زياد غريفات (48 عاما) إثر شجار في قرية الزرازير في منطقة الجليل، وبمقتل غريفات يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 93، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد جناة في عدد قليل من هذه الجرائم.