الضابطة الجمركية تضبط طن ونصف دجاج لاحم مهرب من إسرائيل في طولكرم

رام الله /سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، بالتعاون مع جهة الاختصاص بمديرية الزراعة، اليوم الأربعاء، في طولكرم، طن ونصف دجاج لاحم مهرب من إسرائيل.

جاء ذلك أثناء قيام الجهاز وجهة الاختصاص بالجولات التفقدية والرقابية في المحافظة لمكافحة كافة أشكال التهريب، حيث أقرت جهة الاختصاص بدورها التحفظ على الكمية المذكورة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول؛ وذلك وفقاً لقرار وزير الزراعة الذي ينص بمنع ادخال منتجات الدواجن من الداخل المحتل إلى أراضي الدولة الفلسطينية؛ بسبب تفشي فيروس انفلونزا الطيور؛ ولحماية ودعم مربي الدواجن الفلسطينيين.