شاهد .. شجار عبد الرزاق حمدالله وسلطان الغنام في مباراة النصر والرائد

الرياض / سما

تصدر شجار عبد الرازق حمدالله وسلطان الغنام لاعبا النصر السعودي خلال مباراة فريقهم ضد الرائد بكأس الملك 2020 - 2021 كأس خادم الحرمين الشريفين التي جرت اليوم الأربعاء بملعب الملك فهد الدولي.

وتفاعل المشجعون على المنصات الاجتماعية، مع شجار الغنام وحمد الله الذي أثار جدلا واسعا قبل أن يطلق الحكم صافرة ختام الشوط الأول الذي انتهى بتفوق النصر على منافسه الصعب الرائد بهدف دون مقابل.

وفي التفاصيل، فقد اتجه حمدالله صوب زميله الغنام ودفعه بشكل مؤسف في لقطة رصدتها وسائل الإعلام وتابعها الملايين عبر قناة الرياضية السعودية الأولى، الأمر الذي فجر غضبا كبيرا تجاه النجمين الكبيرين.

ولم يصمت النجم الغنام طويلا، إذ ردّ على زميله حمد الله بسرعة من خلال دفعه من الخلف إلى الأمام قبل أن يوجه له كلمات يبدو أنها هجومية، ثم ابتعدا عن بعضهما البعض داخل أرضية الاستاد الدولي.

ورغم تقدم النصر في النتيجة على الرائد، إلا أن القلق لا يزال مسيطرا على الأجواء في ظل النتائج السلبية والهزائم المتكررة والأهداف القاتلة الكثيرة التي تلقاها الفريق في مواجهات دوري المحترفين السعودي.

ومن المتوقع أن ينجح النصر في تخطي الرائد، لكن الكلمة الأخيرة ستكون للاعبين لأن هناك 45 دقيقة ما زالت في الملعب وقد يتمكن الفريق الضيف من قلب الطاولة والعودة بالنتيجة وخطف بطاقة التأهل.

ولم يكن هذا الموقف مألوفا من ذي قبل لدى جمهور النصر، إذ كان اللاعبون على قلب رجل واحد قبل سلسلة الهزائم والكوارث غير المنطقية التي تواجه الفريق منذ افتتاح منافسات الموسم الرياضي الحالي.