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بيت لحم: مستوطنون ينصبون شمعداناً على مدخل تقوع ويعتدون على مزارعين في كيسان

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: مستوطنون ينصبون شمعداناً على مدخل تقوع ويعتدون على مزارعين في كيسان



بيت لحم /سما/

تجمع عشرات المستوطنين مساء اليوم الأربعاء، على مدخل بلدة تقوع إلى الشرق من بيت لحم، وأوقفوا مركباتهم في عرض الشارع، ما أدى إلى عرقلة حركة المركبات والمواطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما نصبوا شمعدانًا مضيئًا على مدخل البلدة.

وأفاد نشطاء من بلدة تقوع بأن المستوطنين نصبوا شمعدانًا مضيئًا على مدخل البلدة بحجة عيد الأنوار"الحانوكاة"، في خطوة استفزازية للمواطنين في خضم جملة من الممارسات ضد بلدات وقرى شرق بيت لحم لا تنتهي، تدلل على أن المستوطنين لديهم أطماع تهويدية تلمودية.

وفي قرية كيسان في بيت لحم، عاود المستوطنون ظهر اليوم، الاعتداء على المواطنين هناك وخاصة رعاة المواشي، حيث جلب المستوطنون قوة من جيش الاحتلال معهم، وأجبروا الرعاة على مغادرة المراعي التابعة لهم وورثوها عن آبائهم وأجدادهم بدعوى أنها مناطق عسكرية مغلقة.

وجاء هذا الاعتداء بعد ساعات من قيام مستوطنين في ساعة متأخرة من الليلة الماصية، باقتحام القرية وإلقاء الحجارة على عدة منازل فيها.

#مستوطنون #بلدة تقوع #بيت لحم #شمعدان

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