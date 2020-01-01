واشنطن تدرس وسائل ربط الطاقة بين إسرائيل والسلطة والدول التي طبعت معها

واشنطن /سما/

أعلن وزير الطاقة الأميركي دان بروييت أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات والبحرين تدرس عقد محادثات للربط الطاقي في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط، تشارك فيها سلطنة عمان، والسودان، والمغرب، وربما السلطة الفلسطينية، حسب قوله.

وقال بروييت في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: إن مباحثات عقدها مع نظرائه في الإمارات وإسرائيل والبحرين، حققت مكسباً سريعاً، تمثل في الاتفاق على عقد محادثات عن بعد بشأن الربط والاستثمار الطاقي في "وقت مبكر من شهر كانون الثاني المقبل"، مؤكداً أن المحادثات "قد تشتمل على المزيد من دول المنطقة"، مضيفاً أنه تحدث مع نظرائه في إسرائيل، والإمارات، والبحرين "بإيجاز" عن توجيه دعوات المشاركة إلى "سلطنة عمان، والسودان، والمغرب، وربما إلى السلطة الفلسطينية أيضاً".

وأضاف أنه "سيتم توجيه الدعوات عما قريب، وسنجري بعض أعمال التنسيق الإضافية من جانبنا قبل توجيهها، ولكنني أتوقع ذلك في القريب العاجل".

وأشار بروييت إلى أن المباحثات التي عقدها مع نظرائه في إسرائيل والإمارات والبحرين "ركزت على الأمور التي نستطيع تنفيذها معاً، نحن الأربعة، والتي من شأنها تعزيز وزيادة فرص الترابط للدول التي تسعى إليها في المنطقة".

وتابع: "تحدثنا عن الكهرباء كنقطة انطلاق، كما تحدثنا عن خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وحركة الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء المنطقة".

وأوضح أن "التركيز الكامل والغرض الكامل من المحادثات يتمثل في توفير طاقة مقبولة التكلفة، والوصول إلى الطاقة لجميع سكان المنطقة".

وأكد وزير الطاقة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستكون شريكاً فاعلاً في مجال الطاقة "مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل وأي جهة أُخرى ترغب في الانضمام إلينا، ونحن نعمل على توسيع هذه الفرصة لشركاء آخرين بالمنطقة في شهر كانون الثاني المقبل"، بحسب قوله.