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السماك يتحدث عن تطورات أزمة المولدات الكهربائية.. "سوق قطاع غزة حر"

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
السماك يتحدث عن تطورات أزمة المولدات الكهربائية.. "سوق قطاع غزة حر"



غزة /سما/

تحدث نائب رئيس لجنة المتابعة الحكومية، بغزة، موسى السماك، اليوم الأربعاء، عن تطورات أزمة المولدات الكهربائية.

وقال في تصريحات لإذاعة (القدس): إن اللجنة الفنية الخاصة بمولدات الكهرباء، انتهت من إجراء الدراسة التجريبية فيما يتعلق بأسعار كهرباء المولدات.

وأضاف السماك: أننا "لم نصل إلى مؤشر بخصوص أسعار تعرفة كهرباء المولدات حتى اللحظة، ونحتاج ليومين أو أكثر للبت في هذا الموضوع بشكل رسمي".

وشدد على أن "اتفاقنا مع أصحاب المولدات أن لا يدفع المواطن أكثر من 2.5 شيكل على الكيلو، ويوم ما نعلن عن التسعيرة الرسمية سيكون هناك تسوية بالنقص أو الزيادة مع أصحاب المولدات".

وتابع نائب رئيس لجنة المتابعة الحكومية، بغزة: بأنه "إذا تجرأ أصحاب المولدات على قطع الكهرباء عن المواطن، نتيجة عدم دفعه أكثر من 2.5 شيكل، على المواطن أن يتوجه للنيابة العامة أو سلطة الطاقة".

وأضاف: أن سوق قطاع غزة حر، والعرض والطلب هو ما يحدد السعر، إضافةً إلى تصدير بعض المنتجات.

#غزة #لجنة المتابعة الحكومية #أزمة المولدات #المولدات الكهربائية #تسعيرة كيلو الكهرباء

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