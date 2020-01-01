الخارجية: وفاتان و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي وفاة، و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع حالات الوفاة إلى 330، و8485 إصابة.

وأوضحت الخارجية في تقريرها اليومي، أن سفارتنا لدى الجمهورية التركية سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا للمواطنتين سهام حمدونة /61 عاما/، ونايفة عوض خشان /85 عاما/، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 13.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورنا في صفوف الجالية في كل من ميتشغن، ودالاس، ونيويورك، وبوسطن، وأوهايو، ولويزيانا، يرفع عدد الإصابات إلى 5554 إصابة، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

وأفاد فريق العمل المختص بمغادرة 4 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال إلى كل من دبي، والقاهرة، والرياض، والكويت صباح اليوم للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.