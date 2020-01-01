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الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق شعبنا في تقرير المصير

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق شعبنا في تقرير المصير



رام الله /سما/

 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية الأصوات، على حق شعبنا في تقرير المصير.

وصوتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وعبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن شكره للدول التي تبنت واعتمدت، وصوتت لصالح القرار باعتبار أن حق تقرير المصير هو في قلب اهتمام المجتمع الدولي وهو حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني واقترانه بالحق بالعودة للاجئين وحق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، وهو حق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد.

وطالب المالكي المنظومة الدولية بإيجاد آليات لتنفيذ التزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب والشعب الفلسطيني بما يخدم حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكد المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات الاسرائيلية، وممارساتها غير القانونية.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ اجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه.

وعبر المالكي عن إدانته لمواقف الدول التي تصوت ضد حق شعبنا في تقرير مصيره، معتبرا أنها بعيدة عن المبادئ القانونية وشريكة في جريمة الاستعمار، وغيرها من الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.

وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستبذل كل الجهود من أجل حماية وضمان حقوقنا، وستسقط كل محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، والاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

#الجمعية العامة للامم المتحدة #الشعب الفلسطيني #القضية الفلسطينية #فلسطين #رياض المالكي

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