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المالكي: الرئيس محمود عباس جاد في إحلال سلام شامل وعادل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: الرئيس محمود عباس جاد في إحلال سلام شامل وعادل



رام الله /سما/

 أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ضرورة استمرار بريطانيا بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لفلسطين، فضلا عن مساندة المبادرات الخاصة بعملية السلام.

وشدد المالكي خلال لقائه القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، على أن الدعم البريطاني يزيد من فرص تحقيق السلام والاستقرار، موضحا أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها بسبب جائحة "كورونا" واستمرار التوسع الاستيطاني، إلا أن الرئيس محمود عباس جاد في إحلال سلام شامل وعادل، من خلال عقد مؤتمر سلام برعاية دولية.

وجدد التأكيد على ضرورة العمل بمبدأ حل الدولتين وفق القانون والمعايير الدولية المتفق عليها، من أجل إحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وثمن المالكي مواقف بريطانيا الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، التي تهدف لإحلال السلام عبر حل الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي، وأهميتها للوقوف في وجه مخططات الاحتلال، داعيا إياها للاعتراف بدولة فلسطين، لما في ذلك من دور في صد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

بدوره أكد القنصل البريطاني العام، موقف بريطانيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وفق الشرعية الدولية وقانون الدولي، الرافض للضم، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة التعاون المستمر، وتعزيز العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

#وزارة الخارجية #رياض المالكي #الرئيس عباس

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