خطة التفضيلات الإسرائيلية: لمن الأولوية بتلقي لقاح كورونا؟

القدس المحتلة /سما/

قدم أعضاء لجنة لقاح فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، توصياتهم بشأن التفضيلات للفئات التي ستمنح الأولوية بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

ويستدل من التوصيات أن اللجنة حددت الفئة العمرية 60 عاما فما فوق، ضمن دائرة الخطر وليس 65 عاما فما فوق بحسب ما أشارت التقديرات.

وأشارت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للسلطات المعنية، أن التفضيلات تأثرت بالقيود اللوجستية وقدرة الطواقم الطبية على منح اللقاح للمتلقين في مواقع التلقيح. وأوضحت اللجنة أن حملة التلقيح ضد كورونا ستكون تدريجية على فترات زمنية تضمن تعزيز السلامة والصحة والكفاءة.

وذكرت اللجنة أنه يمكن للطواقم استبدال الأحقية بالأولوية لتلقي اللقاح بين فئة وأخرى داخل مجموعة التفضيل نفسها. كما منحت اللجنة في توصياتها، الطواقم الطبية، الحرية بممارسة التقدير والتصرف وبمرونة لـ"تعزيز نجاح العملية".

القائمة الكاملة لتفضيلات لقاح كورونا:

المجموعة الأول:

الطواقم الطبية؛

العاملين في المستشفى

العاملين في صناديق المرضى

العاملين في العيادات الخاصة

أطباء الأسنان

طلاب التمريض والطب الذين يشاركون في جولات سريرية

طواقم "نجمة داود الحمراء" وطواقم الإنقاذ

الفئات المعرضة للخطر؛

مؤسسات "حماية الآباء والأمهات" ومؤسسات رعاية المسنين بالإضافة إلى مقدمي الرعاية.

الأشخاص بعمر 60 عاما فما فوق - تحت مسؤولية صناديق المرضى

شخص مُسن/ ة في المجتمع ومقدم/ة الرعاية أو المعالج/ة الخاص به/ ا.

السكان المعرضون لخطر خاص - مثل الأشخاص الذين خضعوا لزراعة الرئة.

المجموعة الثانية:

مواصلة تلقيح الأشخاص المعرضين للخطر: مرضى السكري، مرضى السمنة المفرطة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، والمرضى الذين يعانون من تثبيط مناعي، والأعضاء المزروعة، ومرضى أمراض الدم، إلخ.

المجموعات المعرضة بشكل كبير للعدوى: المعلمين ومعلمي رياض الأطفال والمربيات والأخصائيين الاجتماعيين، وفي السجون: السجناء والحراس.

يتلقى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية مخصصات (من اللقاحات) وفقًا لخطة التطعيم الخاصة بالأجهزة والتي سيتم تقديمها إلى وزارة الصحة.

توسيع حملة التلقيح لتشمل جميع السكان حسب وتيرة وصول اللقاحات والخطة التي تضعها صناديق المرضى.

الفئة المستثناة من التلقيح:

المتعافون من كورونا

النساء الحوامل

النساء المرضعات

الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع الحساسية المفرطة أو صدمة الحساسية

النساء اللواتي يخططن للحمل - حتى شهر بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح

الأطفال والشباب حتى سن 16 عاما

وأخطر المسؤولون في وزارة الصحة، صناديق المرضى في البلاد، عن بدء حملة التطعيم يوم الأحد المقبل، في المستشفيات الكبيرة.

وفيما لم توضح السلطات المستشفيات التي ستشهد بدء حملة التطعيم، أشارت التقارير إلى أنها تشمل المستشفيات: "شيبا"، "سوروكا"، "إيخيلوف"، "هداسا عين كارم"، "بيلينسون" و"رامبام".

وفي مقابلة مع القناة العامة الإسرائيلية، مساء أمس، الثلاثاء، قال مدير عام وزارة الصحة، حيزي ليفي، أن صناديق المرضى ستنضم إلى حملة التطعيم، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.