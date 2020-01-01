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غزة: الشرطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لمنع التجمهر قبل يومي الاغلاق

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الشرطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لمنع التجمهر قبل يومي الاغلاق



غزة /سما/

قال الناطق باسم الشرطة بغزة، أيمن البطنيجي، إن عناصر الشرطة، ستنتشر في محافظات غزة غدًا لمنع التجمهر.

وأكد في تصريحات نقلتها قناة (الأقصى): أن أجهزة الشرطة ستنتشر بكثافة في مدن قطاع غزة، وسيتم التعميم على أصحاب المحلات والمولات الكبيرة بعدم التجمهر وأخذ الاحتياطات بالتباعد ولبس الكمامات، لعدم تكرار مشهد التجمهر الذي حدث الخميس الماضي.

وأوضح البطنيجي أن هناك إجراءات مشددة بحق المخالفين لحظر التجوال يومي الجمعة والسبت، مشيراً إلى أنه في حال تم القبض على مخالفين قد جرى القبض عليهم الأسبوع الماضي، فسيتم تحويلهم للقضاء، بإجراءات قانونية مختلفة عن المرة الأولى.

وشدد المتحدث باسم الشرطة، على أنه سيجري اعتقال كل من يخرج خلال ساعات الحظر ويخالف أوامر الشرطة، ليتم تحويلهم للنيابة.

وتابع: ستكون إجراءات الشرطة مشددة في المدن والمتابعة ستكون دقيقة جداً خلال الحظر.

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