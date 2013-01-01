غزة: جمعية روّاد للتنمية المجتمعية عن فتح باب استقبال الطلبات لتسجيل الأيتام

اعلنت جمعية روّاد للتنمية المجتمعية - فلسطين، ومقرها مدينة غزة عن فتح باب استقبال الطلبات لتسجيل الأيتام من جميع محافظات قطاع غزة، بهدف الحصول على كفالة، على أن تتوفر جميع الشروط التالية في الطلب المقدم:
1. سنة وفاة الأب 2018م وحتى تاريخه.
2. عمر اليتيم أقل من 8 أعوام، "مواليد عام 2013 حتى تاريخه".
3. أن لا يكون اليتيم مكفولاً من مؤسسات أخرى.
الأوراق المطلوبة للتسجيل:
* صورة عن شهادة ميلاد اليتيم.
* صورة عن شهادة وفاة والد اليتيم.
* صورة عن حجة الوصاية على اليتيم.
* صورة عن هوية الوصي لليتيم مكتوباً عليها العنوان ورقمين للتواصل.
* صورة عن هوية والدة اليتيم.
* صورة شخصية ملونة مقاس 6*4سم لليتيم.
يتم تسجيل الطلبات عبر الحضور الشخصي لمقر الجمعية مع اصطحاب نسخة "مصورة" من الأوراق المذكورة أعلاه.
عنوان الجمعية: مدينة غزة امتداد شارع النصر، شمال برج الاندلس، غرب معمل معروف للباطون، جوال للتوصل 0595353652