  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: جمعية روّاد للتنمية المجتمعية عن فتح باب استقبال الطلبات لتسجيل الأيتام

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة /سما/

اعلنت  جمعية روّاد للتنمية المجتمعية - فلسطين، ومقرها مدينة غزة عن فتح باب استقبال الطلبات لتسجيل الأيتام  من جميع محافظات قطاع غزة، بهدف الحصول على كفالة، على أن تتوفر جميع الشروط التالية في الطلب المقدم:
1. سنة وفاة الأب 2018م وحتى تاريخه.
2. عمر اليتيم أقل من 8 أعوام، "مواليد عام 2013 حتى تاريخه".
3. أن لا يكون اليتيم مكفولاً من مؤسسات أخرى.
الأوراق المطلوبة للتسجيل:

* صورة عن شهادة ميلاد اليتيم.
* صورة عن شهادة وفاة والد اليتيم.
* صورة عن حجة الوصاية على اليتيم.
* صورة عن هوية الوصي لليتيم مكتوباً عليها العنوان ورقمين للتواصل.
* صورة عن هوية والدة اليتيم.
* صورة شخصية ملونة مقاس 6*4سم لليتيم.
يتم تسجيل الطلبات عبر الحضور الشخصي لمقر الجمعية مع اصطحاب نسخة "مصورة" من الأوراق المذكورة أعلاه.

عنوان الجمعية: مدينة غزة امتداد شارع النصر، شمال برج الاندلس، غرب معمل معروف للباطون، جوال للتوصل 0595353652

#جمعية روّاد للتنمية المجتمعية #ايتام #كفالات ابتام

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار

"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع

74 اعتداء جنسي..إسرائيل تقرر تسليم أستراليا "المديرة المتحرشة"

شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية "مثيرة للجدل" وتضع صورتها على أهم معالمها

"رسالة سرية" من رئيس وزراء باكستان بشأن التطبيع مع إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

الأخبار الرئيسية

غزة: الشرطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لمنع التجمهر قبل يومي الاغلاق

سوريا

تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية

860x484 (40)

تحليل الباحث الدكتور حسين إبيش: "ما الذي يتعين على بايدن فعله بشأن إسرائيل وفلسطين؟"

وزيرة الصحة : 26 وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2240 حالة تعاف

اللجنة الحكومية : الوضع في غزة خطير جداً و قد نتخذ قرارات جديدة وأصحاب المولدات يربكون المشهد