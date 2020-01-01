  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عودة العمل إلى المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف وإدارات مجلس القضاء الأعلى

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة العمل إلى المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف وإدارات مجلس القضاء الأعلى



رام الله /سما/

قرر رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، عودة العمل، يوم غد الأحد، إلى المحكمة العليا بشقيها: محكمة النقض ومحكمة العدل العليا، وإلى إدارات مجلس القضاء الأعلى.

فيما قرر رئيس محكمة استئناف القدس القاضي نزار حجة، ورئيس محكمة استئناف رام الله القاضي سعد سويطي، انتظام الدوام في المحكمتين اعتبارا من صباح الأحد.

وجاءت هذه القرارات في ضوء عدم تسجيل اصابات جديدة في صفوف السادة القضاة أو الكادر الإداري المساند، بفيروس كورونا، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وسيعود العمل يوم غد إلى المحاكم النظامية بما في ذلك محكمة بداية وصلح رام الله، باستثناء تلك التي يصدر عن "المركز الإعلامي القضائي" بيانات بإغلاقها جزئيا.

ودعت السلطة القضائية كل من يرتاد المحاكم إلى اتباع اجراءات الوقائية والسلامة لمنع نقل عدوى كورونا وضمان بقاء أبواب المحاكم مفتوحة في ضوء المؤشرات الوبائية الخطيرة في مختلف المحافظات.

وأكد المستشار أبو شرار أن وتيرة العمل في المحاكم النظامية، ستكون خلال المرحلة المقبلة، منسجمة مع ما يصدر من قرارات عن اللجنة الوبائية العليا، خلال اجتماعها يوم غد، وبما يضمن استمرار السلطة القضائية بممارسة صلاحياتها الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في الوقت نفسه.

#مجلس القضاء الأعلى #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار

"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع

74 اعتداء جنسي..إسرائيل تقرر تسليم أستراليا "المديرة المتحرشة"

شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية "مثيرة للجدل" وتضع صورتها على أهم معالمها

"رسالة سرية" من رئيس وزراء باكستان بشأن التطبيع مع إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

الأخبار الرئيسية

غزة: الشرطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لمنع التجمهر قبل يومي الاغلاق

سوريا

تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية

860x484 (40)

تحليل الباحث الدكتور حسين إبيش: "ما الذي يتعين على بايدن فعله بشأن إسرائيل وفلسطين؟"

وزيرة الصحة : 26 وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2240 حالة تعاف

اللجنة الحكومية : الوضع في غزة خطير جداً و قد نتخذ قرارات جديدة وأصحاب المولدات يربكون المشهد