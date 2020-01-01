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الاحتلال يهدد بتجريف أراضٍ زراعية على حدود غزة

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدد بتجريف أراضٍ زراعية على حدود غزة



غزة /سما/

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المزارعين الفلسطينيين بتجريف أراضيهم الزراعية على الحدود الشرقية لخانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال عدد من المزارعين، إن قوات الاحتلال التي توغلت صباح اليوم في أراضي المواطنين شرق خانيونس، وضعوا لافتات تطالب المزارعين بإزالة محاصيلهم من المناطق التي حددتها واعتبرت أنه غير مسموح بالزراعة فيها.

وكتب جيش الاحتلال في اللافتات بالعربية والانجليزية "أيها المزارع، محاصيلك الزراعية اخترقت المنطقة المسموح بها للزراعة، إذا لم تنقل جميع محاصيلك في مهلة زمنية محددة، سنعمل على إزالتها".

وتتوغل قوات الاحتلال نحو مرتين أسبوعيًا من أجل تجريف أراضٍ زراعية بحجة اقترابها من السياج الأمني.

وتتعمد قوات الاحتلال إنشاء منطقة عازلة بنحو 300 عن السياج من داخل مناطق قطاع غزة، وذلك لرصد أي حركة هناك واستهداف كل من يقترب من الحدود.

#قوات الاحتلال #عمليات تجريف #حدود غزة

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