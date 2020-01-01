الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية

القدس المحتلة /سما/

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية الذي تقدم به أعضاء لوبي إسرائيل في الكنيست المشكل من أعضاء أحزاب مختلفة.

وقدم بالأساس مشروع القانون من قبل عضو الكنيست اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى العمل بسرعة لتمرير القانون بالقراءات الثلاث التي تسمح بأن يصبح ساريًا.

ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم وشرعنة نحو 70 بؤرة استيطانية منتشرة في الضفة الغربية، واعتبارها مستوطنات شرعية.

ودعا سموتريتش خلال كلمته، بنيامين نتنياهو للتسريع بخطوات تمرير القانون وعدم السماح لبيني غانتس حليفه في الحكومة، بمنع تمرير القانون.

وتدعم فصائل الليكود وشاس ويهدوت هتوراة، ويمينا، وإسرائيل بيتنا، مشروع القانون.

فيما قال وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيسينكورن من حزب أزرق - أبيض، إن مشروع القانون غير قانوني وسيتم معارضته.