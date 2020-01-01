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اشتية يؤكد ضرورة ضمان ديمومة عمل صندوق إقراض البلديات واستدامته

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد ضرورة ضمان ديمومة عمل صندوق إقراض البلديات واستدامته



رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع صندوق تطوير وإقراض البلديات تطوير خططه التنموية ضمن الخطة الوطنية الشاملة والخطة القطاعية، وخطة العناقيد التنموية، وذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى مقر الصندوق في رام الله حيث التقى أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدراء الإدارات فيه، بحضور وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس الإدارة مجدي الصالح.

ودعا رئيس الوزراء إدارة الصندوق إلى تعزيز العمل من أجل ضمان ديمومة عمل الصندوق واستدامته كي لا يبقى رهن دعم المانحين، مشددا على ضرورة أن تكون خططه ضمن الأوليات الوطنية التي حددتها الخطط الاستراتيجية الحكومية بالتنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الحكم المحلي، وكافة القطاعات التنموية.

وأطلع رئيس الوزراء على آلية عمل الصندوق ورؤيته ورسالته، والبرامج والمشاريع التي يقوم عليها، بالإضافة الى أهم الإنجازات والخطط المستقبلية والتحديات التي تواجهه.

وأشاد اشتية بالجهود التي يقوم بها الصندوق، ودوره المساهم في تمكين الهيئات المحلية ورفع قدراتها وتطويرها، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة محافظات الوطن، بالإضافة الى جهوده ومساندته للبلديات في سياق الاستجابة الطارئة لمواجهة جائحة "كورونا".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #صندوق تطوير وإقراض البلديات

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