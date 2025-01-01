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البرغوثي: إسرائيل تنفذ صفقة القرن عبر 25 ألف وحدة استيطانية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: إسرائيل تنفذ صفقة القرن عبر 25 ألف وحدة استيطانية



رام الله /سما/

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن حكام إسرائيل ينفذون على أرض الواقع صفقة القرن الخطيرة عبر التوسع الاستيطاني السرطاني الذي استفحل في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأشار البرغوثي إلى أن إسرائيل أعلنت خلال شهر واحد عن حوالي خمسة و عشرين ألف وحدة استيطانية في مناطق نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم والخليل وسلفيت.

وأضاف البرغوثي أن من الوهم الاعتقاد أن مخطط صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية سيذهب بذهاب ترامب فهو أصلا مخطط نتنياهو والحركة الصهيونية وهم ينفذونه على أرض الواقع بالاستيطان و التطبيع المشين مع أطراف عربية.

وقال البرغوثي ان التصدي للاستيطان ومخططات التصفية يتطلب التحلل من كل الاتفاقات التي تتستر بها إسرائيل وتبني استراتيجية كفاحية بديلة لما فشل في وقف الاستيطان على مدار ثلاثين عاما وبناء وحدة وطنية فعالة.

#مصطفى البرغوثي #صفقة القرن #استيطان #مستوطنات الضفة

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