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تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.. تعزيزات كبيرة للجيش السوري في الجبهة الجنوبية



القدس المحتلة /سما/

كشفت وكالة "ستيب" السورية الإخبارية عن وجود تعزيزات واستعدادات كبيرة لقوات الجيش السوري والعناصر التابعة لها في الجبهة الجنوبية تحسبًا من وقوع مواجهات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري تحدث عن "وجود تعزيزات كبيرة لقوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها وصلت مؤخراً إلى الجبهة الجنوبية"، موضحًا أن "القيادات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السوري تلقت بلاغاً بضرورة الاستعداد لحرب متوقعة، وأوقفت قرار تسريح الاحتفاظ والمنتهين من الخدمة العسكرية الذي صدر مؤخراً، حيث أجلته إلى شهر فبراير القادم".

ولفت المصدر العسكري بحسب الوكالة إلى أنّ تعزيزات الجيش السوري والاستعدادات تحذر من وقوع مواجهات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، فيما يتزامن ذلك مع تحركات متواصلة لعناصر إيرانية في المنطقة.

ودائمًا ما تحذر إسرائيل من التموضع الإيراني في سوريا، وتؤكد استمرار الجيش "في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا، والاستمرار في الجهوزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شن ضربات جوية على "الجيش السوري وأهداف إيرانية" في جنوب سوريا بعد زرع الوحدة الايرانية 840 عبوات ناسفة في هضبة الجولان، قائلًا إن طائراته قصفت منشآت تخزين ومجمعات عسكرية وبطاريات صواريخ أرض-جو سورية.

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